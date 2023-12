DAX-FLASH: Leitindex tritt auf der Stelle - Rekordhoch in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner bereits starken Jahresendrally fehlt dem Dax vorerst frischer Schwung für ein neues Rekordhoch. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt prozentual kaum verändert auf 16 413 Punkte. Nach seiner Rally von bisher 12,5 Prozent vom Oktober-Tief liegt der Dax in Sichtweite seines Rekordhochs bei 16 528 Punkten.

"Der Dax hat sich gestern näher an sein Allzeithoch herangepirscht, doch die Umsätze waren unterdurchschnittlich niedrig", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Erwartungsgemäß lässt die Kaufbereitschaft in diesen Höhen nach. Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass bislang noch kaum Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Offensichtlich glauben die schon Investierten an mehr Luft nach oben."

In China würden positivere Wirtschaftsdaten indes von den Anlegern verschmäht, so Altmann mit Blick auf den erneut gestiegenen Einkaufsmanagerindex für den zunehmend wichtiger werdenden Dienstleistungssektor. Denn gute Nachrichten machten geldpolitische und wirtschaftspolitische Unterstützungen weniger wahrscheinlich. Die Folge sei ein Jahrestief im Hang Seng China Enterprise Index - nach 28 Prozent Korrektur vom Jahreshöchststand./ag/stk