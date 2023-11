DAX-FLASH: Leitindex stabil erwartet - Fed-Protokoll könnte für Bewegung sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie des Dax unterhalb der Marke von 16 000 Zählern dürfte am Dienstag weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 15 930 Punkte. Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen sind unterstützend.

Rückenwind kommt vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere rentieren dort aktuell mit etwa 4,39 Prozent und nähern sich damit einem weiteren Tiefstand seit zwei Monaten.

Am Abend nach Xetra-Handelsschluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Sollte der Tenor des Protokolls eher zu einer straffen Geldpolitik in den USA tendieren, dann dürfte es an den Finanzmärkten zu stärkeren Schwankungen kommen, so die Prognose der Bank./bek/zb

Nach drei starken Wochen dürfte sich im Dax am Montag zunächst wenig tun. Der Broker taxierte den deutschen Leitindex rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart drei Punkte höher auf 15 922 Punkte. Nach seiner Erholungsrally von fast 9 Prozent vom Oktober-Tief hat der Dax die Hürde von 16 000 Punkten im Visier.

Charttechnisch ist der Leitindex laut dem Experten Christoph Geyer bereits an eine Widerstandszone herangelaufen. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob die Kraft für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften eine gewisse Bremswirkung entfalten", schrieb er.

Die Saisonalität spricht laut Geyer aber für weiter steigende Kurse, denn in den letzten 62 Jahren sei bis zum Jahresende vierzigmal ein Plus erzielt worden./ag