DAX-FLASH: Leitindex legt wohl trotz geopolitischer Spannungen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 16 779 Punkte. Er setzt sich damit etwas von der 21-Tage-Linie ab, um die er zuletzt pendelte.

Das Rekordhoch von 17 003 Punkten von Mitte Dezember bleibt in Sichtweite. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen sei es aber nicht gerade die Zeit für beherztes Handeln, schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. Er verwies zudem auf den Feiertag in den USA am Martin Luther King Day.

Die Aktien von Continental dürften von einer Empfehlung von JPMorgan profitieren. Der Auto-Analyst Jose Asumendi sieht durch Sparmaßnahmen Potenzial bei der Profitabilität. Er hält die Papiere daher trotz des Kursanstiegs in den vergangenen Monaten für weiter günstig bewertet./ag/zb