DAX-FLASH: Leichtes Plus auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstagmorgen wieder seinem Vortagesrekord von 18 285 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18 276 Punkte. In den vergangenen drei Handelstagen hatte der Dax jeweils einen neuen Höchststand erreicht und sein Jahresplus auf mehr als 9 Prozent ausgebaut. An der Wall Street pausieren die Indizes nach ihrer jüngsten Rally derweil ihre Rekordjagd. Dies gilt auch für den japanischen Nikkei, der in der Vorwoche erstmals die Marke von 41 000 Punkten übertroffen hatte./ag/zb