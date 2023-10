DAX-FLASH: Leichter Abschlag erwartet - Adidas nach Prognoseerhöhung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei stabilen Tagen kommt der Dax am Mittwoch zunächst nicht weiter voran. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 240 Punkte. Auch am Montag und Dienstag hatten sich bei Rückschlägen allerdings wieder Käufer gefunden, nachdem der Dax einmal sogar bis auf 15 103 Punkte abgesackt war.

Die Nervosität im angeheizten Nahost-Konflikt nimmt allerdings wieder zu - bei steigenden Ölpreisen. Am Abend hatte es einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen gegeben. Unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China im dritten Quartal half zwischenzeitlich schwächeren Börsen in Asien aber wieder etwas auf die Beine.

Kursgewinne winken in Aktien von Adidas . Bei den Herzogenaurachern liefen die Geschäfte im Sommer besser als erwartet. Für das Gesamtjahr ist der Konzern daher optimistischer geworden./ag/zb