DAX-FLASH: Leichte Verluste zu Beginn der Notenbankenwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der stabilen Vorwoche zeichnen sich im Dax am Montag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16 146 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax 0,4 Prozent zugelegt. Ein zwischenzeitlicher Vorstoß auf das Vierwochenhoch von 16 240 Punkten wurde allerdings schnell ausgebremst.

Die Anleger agierten äußerst zurückhaltend, da in dieser Woche wichtige Leitzinsentscheidungen anstehen. Der Markt habe seitens der US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch eingepreist und erwarte diesen Zinsschritt am Donnerstag auch von der Europäischen Zentralbank (EZB), hieß es bei der Credit Suisse. Am Freitag folgt dann noch die Bank of Japan./ag/zb