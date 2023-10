DAX-FLASH: Leichte Kursgewinne erwartet - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer schwachen Börsenwoche dürfte der Dax am Freitag zunächst zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 127 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Dax derzeit zwei Prozent im Minus. Zwischenzeitlich war er bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen mit 14 948 Punkten gar auf ein Tief seit März gefallen. An der Wall Street tat sich am Vorabend per saldo nur wenig. Hier steht zum Wochenausklang der große Arbeitsmarktbericht im Fokus. Am Mittwoch hatten überraschend schwache ADP-Jobdaten die Zinsangst etwas gedämpft./ag/zb