DAX-FLASH: Leichte Gewinne nach schwächerem Wochenbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächerem Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag wieder ein stabiler Dax ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16 100 Punkte. Zum Abschluss des ersten Halbjahrs hatte sich der Dax wieder in Richtung Rekordhoch von Mitte Juni bei 16 427 Punkten aufgemacht, am Montag zum Start in den Juli aber an Schwung verloren.

In den USA findet wegen des Nationalfeiertags "Independence Day" am Dienstag kein Handel statt. Am Montag gab es in einer verkürzten Sitzung kaum Veränderung. Auch in Asien zeichnete sich kein klarer Trend ab. In Japan kam es nahe dem jüngsten Hoch seit 1990 im Nikkei zu Gewinnmitnahmen. Dagegen kletterten Halbleiterwerte in China.

Börsianer erklärten dies mit offenbar bevorstehenden Exportkontrollen der Regierung für die wichtigen Rohstoffe Gallium und Germanium wegen Fragen der nationalen Sicherheit./ag/zb