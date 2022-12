DAX-FLASH: Leichte Gewinne nach Korrektur im Wochenverlauf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax besteht nach der bislang schwächeren Woche die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 14 323 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verlor er rund zwei Prozent, nachdem er in der Vorwoche noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Mit dem Rutsch unter den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober und die 21-Tage-Linie stehen die Zeichen auf Korrektur.

An der Wall Street kam es am Vorabend aber zu einer Erholung. Geholfen habe der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, hieß es bei der Credit Suisse. In der Korrektur der vergangenen Tage waren Zinssorgen das Hauptthema. Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch wirft ihre Schatten voraus. In Asien geht es am Morgen für Aktienkurse mehrheitlich aufwärts. Sie folgten der US-Erholung, hieß es am Markt. Zuletzt ging es hier vor allem um die Corona-Restriktionen in China./ag/stk