DAX-FLASH: Kursgewinne vor wichtigen Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag ist mit einem freundlichen Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start 0,6 Prozent höher auf 16 790 Punkte.

Ob die Kursgewinne Bestand haben, wird sich aber wohl erst am frühen Nachmittag zeigen, wenn die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise in den USA für Dezember veröffentlicht werden. Denn die Inflation gilt neben dem Arbeitsmarkt als wichtigster Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und damit für das Zinsniveau.

Vor diesen Daten hatten sich die Anleger an der Wall Street am Vorabend durchaus mutig gezeigt, die großen Börsenindizes hatten nach dem Handelsschluss in Europa noch zugelegt.

Trotz zunehmender militärischer und wirtschaftlicher Spannungen im Nahen Osten, in Osteuropa und Asien gebe es noch keine Bevorratung von Öl und Lebensmitteln, konstatierte Robert Ryan von BCA Research. "Das hält den Inflationsdruck niedrig", so der Stratege. Das komme mittels der Geldpolitik der Fed auch den Haushalten in den USA zugute./bek/mis