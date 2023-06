DAX-FLASH: Kaum verändert nach stabiler Woche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte auch am Freitag zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 15 955 Punkte. Vor einem neuen Anlauf auf die Hürde von 16 000 Punkten hatte er an den Vortagen gescheut und blieb knapp unter der 50-Tage-Linie. Im Wochenvergleich liegt der Dax 0,7 Prozent im Plus.

Das starke US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal habe jüngste Kommentare führender Notenbanker untermauert, dass weitere Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vonnöten seien, hieß es bei der Commerzbank.

Die US-Anleiherenditen zogen an und bremsten Technologiewerte. Steigende Bankwerte nach erfolgreichen US-Stresstests sorgten derweil für Gewinne in Dow Jones Industrial und S&P 500 .

Chinas Börsen hielten sich am Morgen gut, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle lag.

Adidas und Puma stehen nach schwachem Ausblick von Nike im Fokus. Die Papiere des US-Konzerns verloren nachbörslich vier Prozent./ag/jha/