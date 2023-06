DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet trotz Tech-Schwäche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der Dax vor der anstehenden Berichtssaison zunächst auf tieferem Niveau einzupendeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 833 Punkte.

Damit bleibt der Markt stabil, auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat. Der marktbreite Index S&P 500 litt vor allem unter der Schwäche der Technologie-Werte. Bis Mitte des Monats war ihr Auswahlindex Nasdaq 100 dem Gesamtmarkt aber auch auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber inzwischen, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hieß es bei der Commerzbank.

Die Schwäche der Wall Street wird am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.

Orientierungsmarken für den Dax nach unten bleiben das Zwischentief von Ende Mai bei 15 629 Punkten und die längerfristige 100-Tage-Linie bei aktuell 15 597 Punkten. Nach oben hin ginge es zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 960 Punkten./ag/stk