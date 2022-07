DAX-FLASH: Index schafft es über 13 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally des Dax hat am Freitag nach einem verhaltenen Morgen wieder Fahrt aufgenommen. Zunächst hatte er sich über weite Strecken knapp im Minus bewegt, zur Mittagszeit kam dann aber der zuletzt wieder spürbare Kaufwille der Anleger zurück. Der Leitindex drehte ins Plus und baute seine Kursgewinne schwungvoll auf 1,3 Prozent aus. Er schaffte es zeitweise erstmals seit Ende Juni wieder knapp über die Marke von 13 000 Punkten. Zeitgleich waren auch die Indikationen für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ins Plus gedreht.

In den vergangenen Tagen haben die Rezessionsängste der Anleger wieder nachgelassen. Seit dem Tief von 12 390 Punkten vom Montag, das das niedrigste Niveau seit November 2020 bedeutete, hat der Dax mittlerweile schon wieder etwa fünf Prozent an Wert gewonnen. Börsianer stellen sich dabei weiter die Frage, ob es sich um eine Bärenmarktrally oder eine positive Wende handelt.

Laut den Charttechnikern der britischen Bank HSBC waren 12 900 Punkte zuletzt für den Dax zur Leitplanke geworden. In diesem Bereich bekam der Leitindex am Freitag neuen Schwung. Die HSBC-Experten hatten am Morgen erwähnt, dass ein Anstieg über dieses Niveau dem jüngsten Stabilisierungsversuch Nachdruck verleihen würde./tih/stk