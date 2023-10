DAX-FLASH: Erholung geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 521 Punkte. Damit würde es der Dax wieder zurück über seine exponentielle 200-Tage-Linie schaffen.

Nach der Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der US-Notenbank fielen am Abend die US-Anleiherenditen, was für Erleichterung sorgte. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed verschoben. Da die Leitzinsen in der Nähe des Gipfels angekommen seien, sollte sich die Diskussion weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen drehen, sondern vielmehr, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden solle.

Gerade zinssensitive Technologiewerte legten im US-Handel zu. Die asiatischen Börsen nahmen am Morgen den positiven Trend auf./ag/zb