DAX-FLASH: Erholung geht noch etwas weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung zurück über 14 000 Punkte zur Wochenmitte zeichnet sich für den Dax am Donnerstag ein weiteres Plus ab. So taxiert der Broker IG den Leitindex Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 14 130 Punkte. Die nächste Orientierungsmarke nach oben ist die 21-Tage-Linie bei knapp über 14 300 Punkten. Sie reflektiert den kurzfristigen Trend.

Die wichtigsten US-Indizes hatten ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt und die asiatischen Märkte folgten am Morgen. Ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen habe die Aktienkurse angetrieben, hieß es bei der Credit Suisse. Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen der Konsumenten kräftig gesunken. In China gab es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft./ag/stk