DAX-FLASH: Erholung vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,3 Prozent höher auf 15 772 Punkte. Tags zuvor war er im frühen Handel mit 16 011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus im laufenden Jahr an der runden Marke jedoch Gewinne mit.

Zur Wochenmitte gehört ihre Aufmerksamkeit zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in den Fokus rückt. Die Fed könnte dabei ihre vorerst letzte Zinsanhebung im aktuellen Zyklus durchführen. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Fed-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen./ag/mis