DAX-FLASH: Erholung des Dow spricht für steigenden Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verleihen. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung des Dow dürfte der Dax anschließen, der am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start vom Broker IG 0,6 Prozent höher auf 16 643 Punkte indiziert wurde.

Der Chart-Analyst Martin Utschneider von Finanzethos schrieb in einem Marktkommentar von "Nervosität und Unsicherheit", die den Handel gegenwärtig präge. Der Dax werde sich voraussichtlich in einer engen Bandbreite bewegen. Diese reiche von gut 16 500 bis zu knapp 16 800 Zählern.

Die nächsten Akzente könnten die Quartalsbilanzen großer US-Banken setzen. Bereits am Mittag werden die Geschäftszahlen von JPMorgan , der Bank of America , der Citigroup und Wells Fargo erwartet./bek/jha/