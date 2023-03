DAX-FLASH: Durchatmen dank Hilfen für Credit Suisse - EZB und Banken im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unterstützung der schweizerischen Nationalbank für die angeschlagene Credit Suisse dürfte am Donnerstag zunächst für Durchatmen an den Börsen sorgen. Die Großbank sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro). Das sollte vor allem im am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor, aber auch am Gesamtmarkt eine Stabilisierung und Erholung zur Folge haben.

Der Broker IG berechnete den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 1,6 Prozent höher auf 14 970 Punkte. Am Vortag war der deutsche Leitindex um mehr als drei Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen. Gleichzeitig war der VDax, ein Gradmesser für die Nervosität am Markt und die Risikoaversion von Anlegern, nach oben geschnellt. Der europäische Bankensektor brach um fast sieben Prozent ein.

Neben der Credit Suisse und dem Bankensektor dürfte sich das Interesse der Marktakteure auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank richten. Denn diese könnte die Leitzinsen trotz der jüngsten Verwerfungen an den Börsen erneut deutlich anheben. Es wird für den Fall eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte erwartet./bek/mis