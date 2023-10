DAX-FLASH: Deutliche Erholung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart zeigt der Dax am Dienstag eine Reaktion: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 15 254 Punkte. Im Zuge des von Hamas-Terroristen angeheizten Nahost-Konflikts war er tags zuvor zeitweise wieder auf 15 077 Punkte eingeknickt.

Die Weltbörsen stecken dies aber zunächst gut weg. So ging es an der Wall Street weiter aufwärts und der japanische Nikkei meldete sich am Morgen mit deutlichen Kursgewinnen aus der Feiertagspause zurück. US-Anleiherenditen kamen ebenso etwas zurück wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause der Fed hoffen ließen./ag/zb