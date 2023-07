DAX-FLASH: Dax weiter auf Stabilisierungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax setzt die am Freitag begonnene Stabilisierung auch am Dienstag noch fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 717 Punkte. Anleger gehen damit nach einem schwachen Juli-Auftakt neuerdings wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, stehen die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda.

Geringfügige Zuwächse an den US-Börsen sind nach Ansicht der ING Bank am Dienstag hierzulande kein richtiger Kurstreiber. Die Experten verwiesen aber am Morgen auf leicht erholte chinesische Aktien, unterstützt durch die Spekulation über eine Ausweitung staatlicher Stützungsmaßnahmen. So wurde von den Experten darauf verwiesen, dass chinesische Finanzaufsichtsbehörden Druck auf Finanzinstitute ausübten, um Immobilienentwicklern verlängerte Kredite zu gewähren./tih/stk