DAX-FLASH: Dax weiter angeschlagen vor wichtigen Ereignissen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Erholung des Dax ist auch am Mittwoch nicht in Sicht. Nach seiner jüngsten Verlustserie taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 12 178 Punkte. Anleger wagen sich damit vor wichtigen Ereignissen nicht aus der Deckung. Zur psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten bleibt er damit aber weiter auf etwas Abstand.

Trotz seiner Verluste stemme sich der Dax in letzter Zeit erstaunlich gut gegen schlechte Vorgaben aus den USA, urteilte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Binnen einer Woche hat der Dax 2,4 Prozent verloren, der Dow aber 3,4 Prozent und der Nasdaq-100-Index sogar 6,8 Prozent. Die konjunktursensiblen Technologiewerte blieben dort angesichts der anhaltenden Furcht vor deutlich steigenden Zinsen auf Talfahrt.

Im Blick stehen nun das am Abend erwartete Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, bevor am Donnerstag die jüngsten US-Inflationszahlen erwartet werden. Außerdem wird in diesen Tagen in den USA der Startschuss gegeben für die Berichtssaison, die Altmann zufolge maßgeblichen Einfluss auf den Kursverlauf in den kommenden Monaten nehmen wird. "Ein positiver Verlauf könnte durchaus eine Weihnachtsrally auslösen. Bei einem enttäuschenden Verlauf dürften die Jahrestiefs erneut getestet werden", so Altmann./tih