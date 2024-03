DAX-FLASH: Dax weiter bei 18 000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax mangelt es neuerdings an Impulsen für eine Fortsetzung der Rekordrally. Mit einem wenig bewegten Start dürfte sich der deutsche Leitindex am Donnerstag weiter nah an der 18 000-Punkte-Marke aufhalten. Am Vortag hatte er sie erstmals überschritten, danach hatte ihm aber der weitere Zug gefehlt. Mit 17 957 Punkten taxierte ihn der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start hauchdünn mit vier Punkten im Minus.

"Am heutigen Donnerstag heißt es nun erstmal durchatmen", schrieb am Morgen der Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau sei zu erwarten. Mit dieser verliere der Dax aber noch nicht den perspektivischen Blick nach oben, denn sie schaffe "Kraft für neue Höhen".

Anleger schielen bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch. Neue Eindrücke, welchen Spielraum diese für bald erhoffte Zinssenkungen hat, könnten an diesem Donnerstag von frischen Wirtschaftsdaten aus den USA kommen - darunter die Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise. Außerdem beschäftigt am Donnerstag die Berichtssaison deutscher Unternehmen noch einmal die Anleger./tih/stk