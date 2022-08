DAX-FLASH: Dax ringt nach Verlusttagen um Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach dem erneuten Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag erst einmal mit kleineren Kursverlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13 210 Punkte. Damit versucht er eine Stabilisierung.

Die Börsen Asiens folgten am Dienstag zunächst dem Kursrutsch, der am Vortag in Europa begonnen hatte - laut den Experten der Credit Suisse auch wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.

Hinzu kam die angekündigte Pause russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 Ende des Monats. Das hatte die Sorgen um einen drohenden Gasengpass im Winter inklusive Rationierung für die Industrie wieder hochkochen lassen. Der europäische Gaspreis war daher nach oben geschnellt, was Inflationsängste nährte.

Der Dax ringt nun im Bereich der 50-Tage-Linie nach Stabilisierung. Seit dem Zwischenhoch nahe der 14 000-Punkte-Marke vor einer Woche hat er schon wieder 5 Prozent verloren. Die Kursgewinne des August sind damit dahin, mittlerweile steht er wieder auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Juli.

Laut den Experten der Commerzbank werden Anleger am Dienstag werden europäische Einkaufsmanagerindizes "mit Argusaugen beobachten". Demnach lautet die Frage, ob diese bereits Indizien dafür liefern, dass die zu erwartende Rezession möglicherweise doch schärfer werden könnte, als viele vermuten./tih/mis