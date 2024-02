DAX-FLASH: Dax nimmt Abstand vom Rekordhoch - US-Zinsen bleiben vorerst hoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und dürfte am Donnerstag auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben. Allzu hoch werden die Kursverluste aber wohl nicht ausfallen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger auf 16 850 Punkte. Damit nimmt der Dax etwas mehr Abstand zum Rekordhoch von gut 17 000 Zählern.

Die Fed ließ das Zinsniveau wie erwartet unverändert. Sie machte deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege, argumentierte die Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Fed sei bereit, das hohe Zinsniveau länger beizubehalten.

"Zu raschen Zinssenkungen wird es nicht kommen", schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Inflationsraten seien zwar merklich gesunken, vom Ziel der Fed aber noch ein gutes Stück entfernt. Gleichzeitig lasse die US-Wirtschaft bislang keine deutliche Schwäche erkennen. Eine Zinssenkung passe noch nicht in das gegenwärtige Umfeld./bek/jha/