DAX-FLASH: Dax kaum verändert erwartet - Musik spielt in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt zeichnet sich für den Dax am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt prozentual kaum verändert auf 16 680 Punkte. Damit steht der Dax knapp über der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, um die er zuletzt gependelt war.

In den USA nimmt die Berichtssaison derweil weiter Fahrt auf. Die Börsen in New York befinden sich in Rekordhöhen. Sie hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich, die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI), hieß es von der Commerzbank.

Vor allem große Technologiekonzerne stehen in den USA in dieser Woche mit Quartalszahlen im Fokus. Hierzulande ist es unternehmensseitig am Dienstag noch recht ruhig./ajx/mis