DAX-FLASH: Dax kaum verändert - US-Inflationsdaten dürften die Richtung vorgeben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger am Dienstag auf US-Inflationsdaten an Nachmittag. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart nahezu unverändert auf 15 395 Punkte. Nach einem verhaltenen Start hatte der Dax zum Wochenstart im Sog fallender Gaspreise letztlich moderat zugelegt, echte Kauflaune war aber nicht aufgekommen. Damit blieb der Index in seiner jüngsten Spanne zwischen etwa 15 300 und rund 15 500 Punkten, aus der er vergangenen Woche nur kurz den Ausbruch geprobt hatte, mit einem Anstieg bis auf 15 658 Zähler.

Die weitere Richtung dürften die am frühen Nachmittag um 14.30 Uhr erwarteten Daten zur US-Inflation vorgeben. Sie werden ein wichtiger Indikator, wie viele 25-Basispunkt-Zinsschritte die US-Notenbank noch vornehmen wird, wie Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets erklärt.

Grundsätzlich dürften die Daten die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativiert Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verweist auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem werden die statistischen Saisonfaktoren zur Glättung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und schließlich passen viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an./mis/zb