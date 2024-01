DAX-FLASH: Dax etwas höher erwartet dank Steilvorlage der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse Nasdaq, wo der Nasdaq 100 Index nach dem Handelsschluss hierzulande noch deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 16 750 Punkte.

Mit den erwarteten leichten Aufschlägen dürfte sich der Dax weiterhin in der jüngsten Konsolidierungszone zwischen etwa 16 500 und 17 000 Zählern bewegen.

Rückenwind bekamen die Kurse an der Wall Street von Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, die Inflation in den USA sei stärker zurückgegangen als er erwartet habe. Die Teuerung sei auf gutem Weg, das Ziel der Fed von zwei Prozent zu erreichen./bek/mis