DAX-FLASH: Dax dürfte sich über 13 000 Punkten behaupten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zur Wochenmitte unterstützt von starken Überseebörsen erst einmal über der Marke von 13 000 Punkten bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex auf 13 056 Punkte und damit prozentual kaum verändert. Am Vortag war der Dax über 13 000 Punkte nahezu auf Tageshoch aus dem Handel gegangen, womit er seinen in dieser Woche bislang positiven Lauf fortsetzte. Vor allem die nachlassenden Renditen am Anleihemarkt erwiesen sich als Kurstreiber.

Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen der US-Technologie-Schwergewichte Alphabet und Microsoft seien durchwachsen gewesen, wobei vor allem die Google-Mutter enttäuscht habe, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Allzu stark dürfte das aber auf die europäischen Märkte am Mittwoch zunächst nicht ausstrahlen, ergänzte der Experte mit Verweis auf die hohen Kursgewinne an den asiatischen Handelsplätzen am Morgen.

In Deutschland schaltet die Berichtssaison einen Gang höher. Allein aus dem Dax legen BASF , die Deutsche Bank , Mercedes-Benz , Symrise und Puma SE Quartalszahlen vor./ajx/jha/