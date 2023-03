DAX-FLASH: Dax bleibt im 'Ping Pong' Modus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Ausklang der vergangenen Woche werden am Montag am deutschen Aktienmarkt zunächst einmal stabile Kurse erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart moderat im Plus mit 15 450 Zählern.

Seit Anfang Februar pendelt der deutsche Leitindex schon um die Marke von 15 400 Punkten. Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel spricht von "Ping Pong" des Dax und einem "Seitwärtsmodus auf hohem Niveau". Bremsend wirkten zuletzt vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten.

Zum Wochenauftakt sind die Vorgaben von den globalen Börsen gemischt: In den USA war der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Anfang November gefallen. In der Region Asien-Pazifik geben die Kurse in Japan nach, während sie in China und Südkorea zulegen./bek/stk