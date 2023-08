DAX-FLASH: Dax vor Inflationsdaten im Aufwind dank nachlassender Zinssorgen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachgebender Zinsdruck könnte den Dax am Mittwoch wieder an die runde Marke von 16 000 Punkten heranführen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent höher auf 15 984 Punkte. Damit würde er seine Erholung seit Wochenbeginn fortsetzen. Die aktuelle Monatsbilanz für den August bleibt aber klar negativ.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen in Europa, den USA und Asien Schub gegeben. Ob der Zinsdruck auch hierzulande nachlässt, wird sich am Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise für Deutschland für den Monat August bekannt gegeben werden./ajx/stk