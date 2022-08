DAX-FLASH: Anleger nach schwacher Vorwoche weiter zurückhaltend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger dürften am Montag weiter nur mit Vorsicht an den deutschen Aktienmarkt herangehen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 13 493 Punkte. Damit bleibt die Stimmung gedämpft: Wegen Inflations- und Zinsängsten hatte der Dax in der Vorwoche nach einer vierwöchigen Erholungsrally wieder Verluste verbucht. Die internationalen Vorgaben sind zu Wochenbeginn durchwachsen.

Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets war der deutsche Leitindex in der Vorwoche an eine abfallende charttechnische Widerstandslinie herangelaufen, die sich aus den bisherigen Hochs in diesem Jahr ergibt. Seiner Einschätzung nach positionieren sich die Anleger auf diesem Niveau derzeit wieder vorsichtiger, auch in Erwartung weiterer geldpolitischer Signale. Das Notenbanktreffen in Jackson Hole könnte im Wochenverlauf aus seiner Sicht den Ton für den Rest des Jahres anstimmen.

Unternehmensseitig im Blick steht Fresenius wegen der Ablösung von Konzernchef Stephan Sturm, der das Unternehmen verlässt. Der Aufsichtsrat bestellte am Freitagabend den bislang für die Medizintochter Kabi verantwortlichen Vorstand Michael Sen zum 1. Oktober zum Nachfolger./tih/jha/