DAX-FLASH: Anleger in Wartehaltung vor US-Zwischenwahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Dax -Niveau seit Monaten gehen die Anleger am Dienstag abwartend an deutsche Aktien heran. Die Blicke sind auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften. Der deutsche Leitindex wird vom Broker IG kaum verändert taxiert: Zwei Stunden vor dem Start wurde er mit 13 548 Punkten berechnet und damit mit 0,1 Prozent im Plus.

Den Experten der ING-Bank zufolge dürften die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen eine größere Rolle spielen. Sie galt zuletzt bereits als Kurstreiber. Laut der ING wegen der These, dass die erwarteten Gewinne der Republikaner positiv wären für Anleihen und Aktien. Profitiert hatten die Börsen zuletzt auch von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China. "Die Story einer Wiederöffnung in China scheint außerhalb der Sozialen Medien nicht viel Anklang zu finden", schrieben am Morgen die ING-Experten.

In Deutschland geht die Berichtssaison am Dienstag mit einer breiten Agenda weiter. Unter anderem dürften die Zahlen der Dax-Werte Deutsche Post , Bayer , Henkel , Munich Re sowie der VW -Holding Porsche SE darüber Auskunft geben, wie sich die deutsche Wirtschaft schlägt. Aus dem MDax wird diese Reihe ergänzt um Fraport und Evonik ./tih/jha/