DAX: Eine wackelige Angelegenheit!

Nach einem weiteren katastrophalen Tag startete der DAX am Freitag wieder etwas freundlicher in den Handel. Die Zugewinne in Höhe von etwa einem Prozent zu Handelsbeginn stehen aber offensichtlich auf wackeligen Beinen. Schon eine halbe Stunde nach Ertönen der Marktglocke schrumpften die Zugewinne auf nur noch 0,3 Prozent zusammen und es ist nicht auszuschließen, dass es am Ende ein weiterer… Hier weiterlesen