DAX-Champion des Jahres identifiziert: Diese Top-Aktie ist genau auf dem richtigen Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

So schnell geht es und die erste Jahreshälfte ist schon wieder fast an uns vorübergezogen. Und wie immer gab es auch 2023 wieder die eine oder andere spannende Börsengeschichte.

Vor allem aber könnte jetzt die Zeit gekommen sein, einen Blick auf unseren DAX zu werfen. Und zwar um herauszufinden, welche Titel dieses Jahr vielleicht zu den Outperformern gehören könnten.

Wenn es um die besten Chancen dafür geht, dann zählt aktuell das DAX-Schwergewicht Siemens (WKN: 723610) hier aus folgenden Gründen zu meinen Favoriten.

Was aktuell den Kurs antreibt

Die Siemens-Aktie ist wohl nicht unbedingt als Kursrakete bekannt. Doch klammheimlich hat sie in diesem Jahr bereits 26 % im Kurs zugelegt und markierte am 15.06.2023 mit 165,78 Euro ein neues Allzeithoch. Könnte sich hinter den Papieren also eventuell ein DAX-Gewinner für 2023 verstecken?

Siemens ist derzeit ganz klar auf Expansion getrimmt. Das Geschäft rund um Digitalisierung und Automatisierung floriert und soll weiter ausgebaut werden. Um das Wachstumstempo noch zu beschleunigen, hat man Investitionen sowohl in neue Fabriken als auch in die Forschung angekündigt.

Beispielsweise ist geplant, in Singapur eine Hightech-Fabrik zur Produktion von Automatisierungstechnik für mehr als 400 Mitarbeiter zu errichten. Des Weiteren will Siemens im chinesischen Shenzen ein Forschungs- und Innovationszentrum entstehen lassen.

Dieses Vorgehen sollte sich meiner Ansicht nach auszahlen. Denn nach internen Planungen geht Siemens davon aus, dass seine Märkte in den nächsten Jahren um durchschnittlich 7 % jährlich wachsen können. Auch CEO Roland Busch ist äußerst zuversichtlich und hält eine Anhebung der mittelfristigen Ziele, die vom Siemens-Vorstand 2021 auf 5 bis 7 % Wachstum pro Jahr eingestuft wurden, für möglich.

Dass sich Siemens auf Wachstumskurs befindet, zeigen uns auch die Zahlen für das letzte Quartal. Hier konnte man mit 19,4 Mrd. Euro einen um 14 % höheren Umsatz erzielen als im Vergleichszeitraum. Und der Nettogewinn fiel mit 3,55 Mrd. Euro sogar um 193 % höher aus. Es war auch ein Quartal mit einem starken Auftragseingang, der im Vergleich zum Vorjahr um 13 % angestiegen ist.

Aktie bringt viel Fantasie mit

An der Börse wird ja bekanntlich immer die Zukunft gehandelt. Und hier sieht es für Siemens aufgrund der Wachstumsaussichten sicherlich nicht allzu schlecht aus. Die Experten von MarketScreener rechnen jedenfalls bis 2025 mit einem schrittweise ansteigenden Nettoergebnis, das auf Jahresbasis dann bei 8,73 Mrd. Euro liegen soll.

Auch die Nettomarge soll dann mit 10,2 % wieder im zweistelligen Bereich angesiedelt sein. Zum Vergleich: Die im Geschäftsjahr 2022 erreichte Nettomarge lag mit 5,17 % noch unter dem letzten Fünf-Jahres-Durchschnitt (7,01 %). Weiterhin gehen die Schätzungen davon aus, dass sich bei Siemens auch die Nettoverschuldung in den nächsten drei Jahren verringert. Wohingegen das Eigenkapital in diesem Zeitraum weiter zunehmen soll.

Trotz ihres diesjährigen Kursanstieges liegt die Bewertung der Siemens-Aktie bezogen auf den für 2023 prognostizierten Gewinn mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16 noch in einem relativ moderaten Bereich. Erwähnenswert ist, dass man bei Siemens auch auf eine solide Ausschüttung setzen kann. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt übrigens 2,6 %.

Betrachtet man sich die Gesamtsituation, so erscheint die Siemens-Aktie meines Erachtens weiterhin mehr als attraktiv. Was sicherlich hauptsächlich den guten Wachstumsaussichten des Unternehmens geschuldet ist. Hinzu kommen hier noch eine relativ niedrige Bewertung und die solide Dividende.

Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass die Siemens-Papiere ihren diesjährigen Siegeszug weiter fortsetzen. Wenn sich zusätzlich schon bald erste Erfolge der eingeschlagenen Wachstumsstrategie zeigen sollten, hätte die Aktie von Siemens meines Erachtens sogar die Chance, zum DAX-Champion 2023 aufzusteigen.

Der Artikel DAX-Champion des Jahres identifiziert: Diese Top-Aktie ist genau auf dem richtigen Weg! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023