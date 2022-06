DAX: Die Bullen werden mutiger!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Bereits am dritten Tag in Folge konnte der DAX am Dienstag respektable Kursgewinne für sich verbuchen. Bis zum Handel am Mittag konnte der deutsche Leitindex sich um 1,23 Prozent verbessern und die Zugewinne seit Freitag damit auf gute drei Prozent ausbauen. Nach wochenlangen Depressionen an den Aktienmärkten scheinen die Bullen sich endlich wieder aus der Deckung zu trauern. Das mag… Hier weiterlesen