DAX: BASF und Bayer-Aktie – Ein überraschender Sieger!

Die DAX-Aktien haben einen erfreulichen Wochenauftakt erlebt. Wenngleich noch weit entfernt von den alten Höchstständen, legte der deutsche Leitindex am Montag den zweiten Tag in Folge zu, schloss mit 1,1 Prozent im Plus bei 13.266 Zählern. In eben dieser Größenordnung verbesserten sich die Aktien der beiden DAX-Schwergewichte BASF und Bayer. Auch der Dienstag begann gleichermaßen freundlich. Doch während die Momentaufnahme… Hier weiterlesen