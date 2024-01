DAX-Ausblick: Der Markt braucht neue Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat eine wechselhafte und volatile Woche hinter sich, in der es am Mittwoch zum Rückfall auf ein neues Jahrestief kam. In der Folge erholten sich die Kurse wieder. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer aber rund 150 Punkte ein und ging 0,89% tiefer mit 16.555 Punkten aus dem Handel. Wie geht es weiter?

Von Montag bis Mittwoch dominierten klar die Bären das Geschehen. Das führte am Dienstag und am Mittwoch zu zwei großen Abwärtskurslücken und zum Rückfall auf ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.