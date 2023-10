DAX-Ausblick: Gehen die Verkäufe weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat in der vergangenen Woche weiter an Halt verloren. Der Nahost-Konflikt und die Sorgen vor einem möglichen Flächenbrand treiben die Käufer in die Defensive. Stattdessen sind sichere Anlagen wie Anleihen und Gold gefragt. Mit dem Rutsch unter die 15.000-Punkte-Marke und dem Fall auf ein neues 7-Monats-Tief haben die Bären ihre Position weiter verbessert. Wie geht es nun weiter?

Nach einem zaghaften Wochenbeginn mit leichten Gewinnen am Montag und Dienstag gewannen die Verkäufer ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.