DAX-Aktien: Delivery Hero, HelloFresh, Zalando – Ganz am Ende!

Der Abschwung an den Börsen hielt auch am Dienstag an. Der deutsche Leitindex DAX etwa gab weitere 0,79 Prozent ab auf 13.320 Punkte. Zins- und daraus folgende Inflationsängste setzten die Aktien weltweit unter Druck, im Dax aber traf es drei Werte ganz besonders: Delivery Hero, HelloFresh und Zalando. Die einstigen Profiteure der Corona-Pandemie standen neben Sartorius ganz am Ende auf… Hier weiterlesen