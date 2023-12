DAX40-Kompetenz-Check: Methoden und Soft Skills unter ferner liefen?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Berlin (ots) -- Berlin Innovation Agency (BIA) untersucht die Kompetenzangaben von rund 1,49 Millionen DAX40-Mitarbeiter:innen auf LinkedIn- Methoden Skills stellen ein Viertel aller genannten Fähigkeiten dar, Soft Skills circa ein Fünftel- Projektmanagement und Leadership unter den Methoden und Soft Skills am prominentestenTransformation sowie stete Innovation sind essenziell für das Überleben von Unternehmen. Soft Skills wiederum sind essenziell, um Mitarbeitende auf diese Reise mitzunehmen und Methoden Skills unabdingbar, um Transformationen erfolgreich umzusetzen. In der deutschen Wirtschaft gibt es aktuell dringenden Bedarf, große Veränderungen zu durchlaufen, um Schritt mit der internationalen Gemeinschaft halten zu können. Das hat sich die Berlin Innovation Agency (https://berlin-innovation-agency.com/) (BIA) als Transformationsagentur zum Anlass genommen, eine Analyse des Vorhandenseins entsprechend notwendiger Soft und Methoden Skills in deutschen Top-Unternehmen durchzuführen. Dafür hat die Agentur fast 1,5 Millionen LinkedIn-Profile von DAX40-Mitarbeitenden auf ihre Kompetenzen und Kenntnisse hin überprüft.Ein Viertel der benannten DAX-40-Kompetenzen entsprechen Methoden SkillsWelche Fähigkeiten Kandidat:innen auf LinkedIn für besonders hervorhebenswert halten, zeigt die Analyse der Inhalte in Kategorie "Kenntnisse" in rund 1,49 Millionen LinkedIn-Profilen von DAX-40-Mitarbeiter:innen deutlich: Hard Skills dominieren mit rund 57 Prozent die insgesamt 2.581.455 Millionen erfassen Angaben. Methodische Kompetenzen wie Veränderungsmanagement oder Scrum kommen auf 25 Prozent, die sozialen, kommunikativen wie emotionalen Fähigkeiten auf 18 Prozent.Hier (https://drive.google.com/file/d/18ty1nzhCc2LpfL1amzaEHLejmv2t8Zjp/view?usp=sharing) ist eine Grafik mit allen genannten Kompetenzen und Fähigkeiten zu sehen.Methoden Skills als Hybrid: Projektmanagement an der Spitze des GesamtrankingsAn der Spitze aller genannten Kompetenzbegriffe, die DAX-40-Mitarbeiter:innen bei LinkedIn nennen, liegt Projektmanagement (11,01 Prozent). Eine Fähigkeit, die Darius Moeini, Gründer und CEO der Berlin Innovation Agency, aufgrund ihrer Komplexität zwischen Soft und Hard Skill ansiedelt: "Für gutes Projektmanagement braucht es zwar einerseits Verständnis für Zahlen, aber andererseits auch soziale Kompetenzen. Schließlich werden in Projekten immer auch Mitarbeitende mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Bedürfnissen und Wünschen geleitet. Für mich ist Projektmanagement ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie - unerwähnte - Soft Skills in Verbindung mit Hard Skills eine umfassende Methodik ergeben. Wichtig zu wissen ist auch, dass Soft Skills genauso erlernbar sind wie Hard Skills. Beim Erlernen eines Methoden Skills sollte die sozial-kommunikative Komponente also nicht vergessen werden."Leadership, Teamwork und Teamführung unter den Top SkillsInsgesamt lassen sich die über 2,5 Millionen Angaben in 111 spezifische Kompetenzbegriffe unterteilen, die Mitarbeiter:innen auf ihrem Profil hervorheben. Davon können acht Begriffe als soziale bzw. kommunikative Kompetenzen identifiziert werden, 17 als methodische Fähigkeiten. Alle übrigen Angaben beziehen sich auf Hard Skills wie fachliche Expertise und technisches Know-how oder Fremdsprachenkenntnisse. Sortiert man diese 111 Kompetenzen nach der Häufigkeit ihrer Nennung, finden sich immerhin drei Begriffe in den Top-10, die als Zusammenspiel von interpersonellen Fähigkeiten und sozialen Skills verstanden werden: Leadership, Teamwork und Teamführung. Darius Moeini kommentiert: "Es überrascht mich nicht, dass diese drei Skills so häufig genannt werden. Immerhin sind das Eigenschaften, die Kandidat:innen für Führungsaufgaben qualifizieren. Oder besser: qualifizieren sollten. Denn ich kann diese Selbsteinschätzung aus meiner Arbeit in Unternehmen nicht bestätigen. Ich erlebe selbst bei Senior-Führungspersönlichkeiten oft eine große Planlosigkeit, wenn es um "Leadership" geht. Viele Transformations- und Innovationsprozesse in Unternehmen haken, weil Beschäftigte auf emotionaler wie kommunikativer Ebene nicht richtig abgeholt und mitgenommen werden. Und das liegt an mangelnder Führung."Soziale Kompetenzen und Methoden: Führung und Management schreiben sich viele zuUnter den Soft Skills ist der am häufigsten angegebene Skill Leadership. Er macht circa ein Drittel der Nennungen aus. An zweiter Stelle liegt Teamwork mit 20 Prozent. Am dritthäufigsten und fast gleichauf werden Teamführung (12,6 Prozent) und Kommunikation (12,5 Prozent) aufgelistet. Dem folgt Verhandlungsführung (11,5 Prozent). Bei den Methoden Skills schreiben sich die meisten Mitarbeitenden Fähigkeiten im Projektmanagement (43,9-prozentiger Anteil in dieser Kategorie) zu. Darauf folgen Angaben wie Management (32 Prozent), Strategische Planung (6,2 Prozent), Veränderungsmanagement (5 Prozent) und Projektplanung (4 Prozent).Die Rankings der Methoden und Soft Skills sind jeweils hier (https://drive.google.com/file/d/1-M1T593yjOl9Obol35br22K3Zm1O5yqb/view?usp=sharing) und hier (https://drive.google.com/file/d/17mL4bocemY0KJ5tR0dQgnhChAj1I1gr9/view?usp=sharing) zu sehen.Moeini schließt mit einer Beobachtung aus den Coachings der BIA:"Wir alle brauchen im Job Hard Skills. Aber insgesamt kann ich immer wieder beobachten, dass Transformationsprozesse mit dem Vorhandensein der Soft Skills wie Kommunikationsvermögen, Empathie und Teamführung stehen oder fallen. Ich würde mir wünschen, dass Soft Skills und vor allem auch Methoden-Skills - wie Agilität, Digitalkompetenz und (Change) Management - noch stärker als zentrale Fähigkeiten gesehen werden und entsprechende Wertschätzung erfahren."Über die UntersuchungUntersucht wurden 1,49 Millionen LinkedIn-Profile von Dax-40-Mitarbeiter:innen mit ihren Angaben zu Kenntnissen. Dabei konnten insgesamt 2.581.455 Nennungen gefunden werden. Daraus ließen sich 111 spezifische Benennungen von Kompetenzen filtern und nach Häufigkeit ihrer Nennung skalieren. Weiterhin wurden jene Kompetenzen herausgefiltert, die weder als Hard Skill noch als Fremdsprache identifiziert werden konnten und im interpersonellen, sozialen oder methodischen Skillset anzusiedeln - auch Methoden und Soft Skills genannt - sind. Stand der Untersuchung ist September 2023.Definition Hard Skills vs. Soft Skills vs. Hybrid und Methoden SkillsIn der Untersuchung wurden Soft Skills als Fähigkeiten definiert und gewertet, denen emotionale, soziale und/ oder kommunikative Kompetenzen zugrunde liegen. Fähigkeiten, die sowohl technisches Know-how bzw. Fachwissen als auch soziale wie kommunikative Kompetenzen bedürfen, wurden als Methoden Skills erfasst. Die Problematik der Trennschärfe ist Teil der Pressemitteilung. Sprachkenntnisse wurden in dieser Untersuchung als Hard Skills bewertet.Über die BIADie Berlin Innovation Agency (BIA) ist eine Transformationsagentur, die effektive Innovations-, Change- und Trainingsprogramme für ambitionierte Organisationen jeder Größe entwickelt. Seit der Gründung durch Darius Moeini 2019 hat die Agentur über 100 Organisationen dabei geholfen, sich zu transformieren, zu wachsen und zu florieren.Die BIA denkt sich zügig in die Makroprozesse von Unternehmen ein und setzt dann gezielte Maßnahmen in den notwendigen Bereichen um - ohne dabei den Überblick für das große Ganze zu verlieren. Dabei arbeitet ein flexibles Team aus Consultants, Gründer:innen und Branchenexpert:innen als kompakte Einheit, die sich durch ihre diverse Zusammensetzung als "industrie-agnostisch" versteht - ihre Fähigkeiten also in jeder Branche einsetzen können. Pressekontakt:Julia Trzinski | julia.trzinski@tonka-pr.com | +49(0)179.61.78.513Original-Content von: Berlin Innovation Agency, übermittelt durch news aktuell