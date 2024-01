DAVOS: Selenskyj trifft sich mit Polens Präsident Duda

DAVOS (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda hat sich mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos über einen Besuch des polnischen Premiers Donald Tusk in Kiew verständigt. Duda habe Selenskyj die anhaltende Unterstützung seines Landes zugesichert, schrieb die polnische Präsidialkanzlei am Dienstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Über Details könne sich der ukrainische Präsident mit Tusk "in ein paar Tagen in Kiew" austauschen.

Zuletzt hatte es zwischen beiden Nachbarländern Verstimmungen gegeben. So hatten polnische Fuhrunternehmer mehr als zwei Monate lang mehrere Grenzübergänge blockiert, um gegen die billigere Konkurrenz aus der Ukraine zu protestieren. Darüber hinaus gab es zwischen Warschau und Kiew Streit um die Zulassung ukrainischer Agrarprodukte.

Selenskyj hatte auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Kurort Davos noch einmal bei der internationalen Gemeinschaft für eine stärkere Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg geworben. Bezüglich seines Treffens mit Duda sprach er von einer Abstimmung beider Länder vor dem Nato-Gipfel in Washington. Die Ukraine will der Militärallianz beitreten und wird in dem Anliegen von Polen unterstützt. Zudem habe er Duda über die aktuelle Lage an der Front informiert, teilte Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal mit./bal/DP/he