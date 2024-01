DAVOS (dpa-AFX) - Mit hochkarätigen politischen Rednern beginnt am Dienstag das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos. Zum Auftakt wird unter anderem Wolodymyr Selenskyj erwartet. In den vergangenen zwei Jahren hatte der ukrainische Präsident in Videoansprachen um Unterstützung für das von Russland angegriffene Land geworben. Diesmal will er selbst anreisen, um den mehr und mehr kriegsmüden Westen aufzurütteln.

Direkt nach der Eröffnung durch WEF-Gründer Klaus Schwab steht eine Ansprache des chinesischen Premiers Li Qiang auf dem Programm. Wegen der Corona-Pandemie war das Land lange nicht mehr so hochrangig in Davos vertreten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, werden erwartet. Am Abend spricht Microsoft -Chef Satya Nadella.

Die Bundesregierung ist am Eröffnungstag gleich mit zwei Kabinettsmitgliedern auf Podiumsdiskussionen vertreten: Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne). Kanzler Scholz dagegen reist in diesem Jahr nicht in die Schweizer Berge./tam/DP/jha