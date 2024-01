DAVOS: Selenskyj am Montag in Bern

DAVOS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird vor der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos am Montag Bern besuchen. Das teilte das Schweizer Außenministerium am Sonntagabend mit. Selenskyj hatte sich schon per Videoschalte mit der Schweizer Regierung ausgetauscht. Dies ist sein erster persönlicher Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Die Schweiz trägt zwar die EU-Sanktionen gegen Russland mit, aber Kritiker werfen ihr vor, nicht genügend russische Oligarchengelder blockiert zu haben. Die Summe beläuft sich laut Bankiersvereinigung auf 7,5 Milliarden Franken (rund acht Mrd Euro), zusätzlich zu 7,4 Milliarden Franken der russischen Zentralbank, die eingefroren wurden. Die Schweiz ist eine Drehscheibe des Rohstoffhandels, und viele reiche Russen hatten sich dort Wohnsitze eingerichtet.

Für die Schweizer Regierung ist es der zweite hochrangige Besuch an dem Tag: auch der chinesische Ministerpräsident Li Qiang legt vor seinem Besuch in Davos am Montag einen Stopp in Bern ein. Die WEF-Tagung beginnt am Montagabend, die ersten politischen Veranstaltungen sind am Dienstag, wenn sowohl Selenskyj als auch Li sprechen sollen./oe/DP/nas