DATAGROUP holt sich 11 Mio EUR Umsatz ins Haus. Geht dabei auch um was anderes…

DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) setzt auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erlösen – Ausbau der Kundenbasis, Cross-Selling und Up-Selling sollen Umsatz und Gewinn steigern. Und zuletzt konnten die Zahlen vom 1.10.2022 bis zum 31.09.2023 -Geschäftsjahr 2022/23 für Datagroup – diesen Ansatz bestätigen.Man konnte die EBIT-Marge um einen Prozentpunkt auf 9,1% steigern und erreichte so ein um 4,9% erhöhtes EBITDA, um 9,3% erhöhtes EBIT und ein von 2,64 EUR auf 3,39 EUR/Aktie erhöhte EPS für das Geschäftshalbjahr. Eine Entwicklung, die man durch weitere Zukäufe forcieren will – erklärte Strategie des Unternehmens seit längerem. Anorganisches Wachstum gehört so zur DNA der DATAGROUP – wie heute wieder mal bestätigt.

Und auch wenn die Zahlen „gut“ sind, mit einem unter dem Vorjahr liegendem Umsatz kann man – trotz guter Erklärung aufgrund von Sondereffekten – auf Dauer nicht zufrieden sein. Zum einen kam es zu einer vorzeitigen Abschwächung der im Vorjahresumsatz voll enthaltenen Corona-bedingten Sonderkonjunktur. So schlossen beispielsweise die Impfzentren früher, als zu Geschäftsjahresbeginn absehbar war, und somit endeten auch die damit verbundenen IT-Service-Leistungen von DATAGROUP früher. Des Weiteren wurden im laufenden Geschäftsjahr Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen, die mit geringer Profitabilität außerhalb des CORBOX-Kerngeschäfts betrieben wurden, vorzeitig reduziert. Nicht zuletzt führte eine Veränderung in der Bilanzierungsmethode bezüglich des Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der Umsatzerlöse nach IFRS 15 (Principal Agent).

DATAGROUP – Übernahmespezialist mit Erfahrung. 40 Mitarbeiter, 11 Mio Umsatz sollten so schnell „Mehrwert“ erbringen.

Die Übernahme des IT-Dienstleisters iT TOTAL mit Sitz in Stuttgart und Rottweil ist für DATAGROUP die 33. Übernahme seit dem Börsengang 2006. Mit diesem Erfahrungsschatz, dem Leitfaden „100 Tage DATAGROUP“ und dem leicht andockfähigen CORBOX Managed IT-Services Modell sieht sich das Unternehmen als Experten bei der Eingliederung und Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungsunternehmen. Die heutige Akquisition umfasst 100 % der Anteile der iT TOTAL AG. Dies ist bereits die zweite Akquisition im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024. Und bestimmt nicht die letzte im laufenden Geschäftsjahr.



Wichtig sind auch 40 qualifizierte Mitarbeiter, wichtiger als der Rest sogar – möglicherweise?

iT TOTAL wurde 1999 gegründet und erwirtschaftet mit rund 40 Mitarbeitern einen Umsatz von circa 11 Mio EUR pro Jahr. Neben IT-Projekten und Handelsgeschäft mit zugehörigem Dienstleistungsumsatz habe das Unternehmen zudem einen stark wachsenden Managed-Services-Bereich etabliert. Mit der CORBOX, einer modularen Suite von Services, die die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT abdecken soll, sieht sich DATAGROUP als „idealen Partner“, um den Ausbau zum Full-Service-Provider weiter voranzutreiben und den Kunden der iT TOTAL künftig ein noch breiteres Portfolio an IT-Dienstleistungen anzubieten.

„Mit iT TOTAL gewinnen wir ein Unternehmen, das nicht nur unsere Präsenz im starken Wirtschaftsraum Südwestdeutschland stärkt, sondern auch ein interessantes Kundenportfolio mitbringt, das sehr gutes Potenzial für Cross- und Upselling unserer CORBOX-Leistungen bietet“, erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Und Tobias Birk und Joachim Schiele, Vorstände der iT TOTAL, ergänzen: „Wir freuen uns, Teil von DATAGROUP zu werden und von deren Portfolio und Erfahrung im Bereich Managed Services zu profitieren“.

DATAGROUP Aktie einen zweiten Blick wert? Interessanter Markt wird mit „Digitalisierung“ adressiert und die SAP-Konzentration sollte auch nicht schaden. Charttechnisch befindet sich die Aktie wieder in einem Aufwärtstrend.