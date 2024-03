DATAGROUP: Vorstand gibt positiven Ausblick

Der DATAGROUP-Vorstand rechnet mit einem Umsatzwachstum auf 510–530 Mio. EUR (i. Vj. 497,8 Mio. EUR), das die Effekte aus organischem Wachstum, Umsatzabbau aus Altverträgen und anorganischem Wachstum aus M&A bereits berücksichtigt.

DATAGROUP ist vertrieblich sehr gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet, in dem bereits CORBOX-Neukundenaufträge mit einem zukünftigen Jahresumsatzvolumen von 18,5 Mio. EUR erzielt werden konnten. Da diese dem Geschäftsmodell entsprechend erst nach einer Anlaufphase von ca. neun Monaten ab Ende des laufenden Geschäftsjahres 2023/2024 und der Großteil im kommenden Geschäftsjahr 2024/2025 umsatzwirksam werden, spiegelt diese Guidance nur einen Teil der Umsätze aus den in diesem Jahr gewonnenen Neuverträgen wider. Zudem werden im laufenden Jahr Transformationsumsätze aus Altverträgen in Höhe von ca. 20 Mio. EUR planmäßig abgebaut (i. Vj. 38 Mio. EUR). Diese stammen beispielsweise aus margenschwachen Altverträgen früherer Akquisitionen und werden durch organisches Wachstum aus dem Neugeschäft überkompensiert.

Für das EBITDA wird eine Spanne von 77–81 Mio. EUR (i. Vj. 80,2 Mio. EUR) und für das EBIT eine Spanne von 43–46 Mio. EUR (i. Vj. 45,3 Mio. EUR) erwartet. Hierin enthalten sind Investitionen in die drei Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien, die Wachstumstreiber sind und für das Gesamtjahr rund 6 Mio. EUR betragen sowie zu einem wesentlichen Teil ergebniswirksam sind.

„Wir setzen mit unseren Investitionen auf genau die Themen, die gemäß den Prognosen großer Marktforschungsinstitute die zukünftigen Wachstumsfelder des IT-Dienstleistungsmarktes sind. So prognostiziert IDC Trends, dass 75 % der gesamten IT-Ausgaben in neue Technologien wie Cloud, KI und Security fließen werden“, so DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel. „Unser starkes CORBOX-Kerngeschäft gibt uns weiteren Rückenwind und lässt uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken.“