DATAGROUP: Neukunden aus Industrie und Baubranche

DATAGROUP verzeichnet aktuell starke Auftragseingänge in seinem CORBOX-Kerngeschäft. So konnte das Unternehmen neue Verträge mit Kunden aus dem produzierenden Gewerbe und der Baubranche gewinnen. Deren Volumen umfassen mehrere Mio. EUR und Laufzeiten bis zu fünf Jahre.

„Mit unseren IT-Services stehen wir für Sicherheit und Flexibilität für unsere Kunden gleichermaßen – das gilt besonders viel in Zeiten, in denen die IT alle Geschäftsprozesse erst möglich macht“, so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Das modulare Serviceportfolio CORBOX von DATAGROUP ist darum derzeit stark nachgefragt, da es die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT abdeckt und sich flexibel an den Bedarf der Kunden anpassen lässt. Sicherheit für die IT-Landschaft der Kunden und die Geschäftsentwicklung von DATAGROUP gleichermaßen geben dabei die langfristigen Verträge, die miteinander geschlossen werden.

So hat sich ein führender deutscher Anbieter aus dem Wohnungs- und Industriebau für DATAGROUP als IT-Dienstleister im Bereich Public Cloud Services, Service Desk und End User Services entschieden. Mit den CORBOX Public Cloud Services bietet DATAGROUP dem Unternehmen eine sichere und flexible Plattform, die vollumfänglich die Anforderungen des Unternehmens erfüllt. Mit dem Service Desk steht den Mitarbeiter*innen des Kunden ein Single Point of Contact für alle Belange rund um den IT-Support zur Verfügung. Über die End User Services übernimmt DATAGROUP das komplette Management der IT-Arbeitsplätze und deren sorgenfreien Betrieb.

Auch ein Global Player aus der Mobilitätsindustrie hat im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag für eine Verlängerung des Vertrags an DATAGROUP erteilt. Hierbei geht es vor allem um hochspezialisierte IT-Dienstleistungen in den Bereichen Fertigung, Labore und Prüfstände, die der IT-Dienstleister mit seinen CORBOX-Services erbringt. Aus der Service-Familie End User Services wird der Kunde mit Onsite Support und Client Management unterstützt. Der Vertrag läuft mehrere Jahre und hat ein Volumen im einstelligen Millionenbereich.

Zudem hat sich ein weltweit aufgestellter Maschinenbauer der Prozess- und Verpackungstechnik für DATAGROUP als IT-Dienstleister im Bereich Application Management Services (AMS) entschieden. Mit den CORBOX AMS bietet DATAGROUP dem Unternehmen einen sicheren Betrieb seiner Applikationen und Software-Komponenten. Neben dem Second-Level-Support gehören Monitoring, das Fehlermanagement, Patch-, Release- und Update-Management sowie die zielgerichtete Optimierungsberatung zum Leistungsumfang.

Ebenso konnte DATAGROUP einen traditionsreichen Hersteller von Werkzeugstahl als Kunden für umfangreiche Public Cloud Services auf Basis von Microsoft Azure neu gewinnen. DATAGROUP modernisiert und betreibt die gesamte IT-Landschaft des Kunden. Die Kombination aus technischer Exzellenz und einem partnerschaftlichen Ansatz auf Augenhöhe überzeugten den Neukunden für eine längerfristige Zusammenarbeit.