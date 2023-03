DATAGROUP – Finanzierung gesichert – rekordmässiges 2022 – guter Start 2023. Läuft.

DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) setzt auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erlösen – Ausbau der Kundenbasis, Cross-Selling und Up-Selling sollen Umsatz und Gewinn steigern. Und das EBIT-Wachstum um13,0 % auf 11,5 Mio EUR im Q1 des Geschäftsjahres 2022/23 (zum 31.12.2022) bei einem gleichzeitig nur um 3,7%-gen Umsatzwachstum auf 127,7 Mio EUR, ist auch Ergebnis einer reduzierten Investitionstätigkeit. Wie es im neuen Geschäftsjahr insgesamt laufen soll, erfahren die Aktionäre auf der Hauptversammlung, die dieses Jahr am 09. März wieder in Präsenz am Hauptsitz des Unternehmens in Pliezhausen stattfindet.

Und 70 Mio EUR neue Finanzierungsmittel sollen auch dem anorganischen Wachstum dienen.

Damit die im letzten Geschäftsjahr erzielten Rekordergebnisse keine Eintagsfliege bleiben, sicherte sich DATAGROUP die Liquidität für weiteres Wachstum und Übernahmen: Emission eines neuen Schuldscheindarlehens über 30 Mio EUR und zusätzliche 40 Mio EUR Betriebsmittelkreditlinien. Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird variabel verzinst. Und ebenfalls eine vierjährige Laufzeit haben die neuen Betriebsmittelkreditlinien.

DATAGROUP-CFO Oliver Thome kommentiert: „Mit der neuen Finanzierungsstruktur schaffen wir für das Unternehmen weiteren sehr flexiblen Spielraum für organisches Wachstum, Investitionen und Akquisitionen. Mithilfe unseres starken Cashflows werden wir in gewohnter Weise unsere Verbindlichkeiten auch in den kommenden Jahren zurückführen können. Wir freuen uns, dass die Platzierung des Schuldscheindarlehens wieder überwiegend im Kreis unserer bestehenden Hausbanken erfolgte. Dies ist ein Beleg für die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten rund um den Unternehmenshauptsitz und Ausdruck des Vertrauens in unser Unternehmen, unseren Wachstumskurs und die Solidität der Unternehmensführung.“

CORBOX sorgt für stabilen Geschäftsverlauf- Digitalisierung ist das Geschäft.



Und damit bedient man einen definitiven Zukunftsmarkt – in Kombination mit der Umstellung auf langfristige Bezahlmodelle, wie mittlerweile in der Softwarebranche üblich. Die modulare und kombinierbare IT-Service-Suite CORBOX decke hierbei die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT ab. Mithilfe von Standardisierung und auf höchstem Qualitätsniveau mache DATAGROUP die IT ihrer Kunden einfach. Der starke Auftragseingang der vergangenen zwölf Monate zeige sich in der positiven Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäfts im laufenden Geschäftsjahr.

DATAGROUP: Starke Nachfrage nach KI-basierter Digitalisierungskompetenz

DATAGROUP bezeichnet sich als „Maschinenraum der Digitalisierung“ und bietet Digitalisierungsprojekte, KI-basierte Services, die Entwicklung von Software-Robotern sowie Unterstützung im Cloud Development an. Mit der Tochtergesellschaft Almato werden Digitale Assistenten, z.B. für die Automatisierung von Backoffice-Prozessen, entwickelt.

DATAGROUP Aktie mit einem KGV von 25,5 kein Schnäppchen, aber immerhin charttechnisch in einem Aufwärtstrend. Rund 580 Mio EUR MarketCap bei einem Jahresumsatz von gut 500 Mio EUR „passt“. Interessanter Markt wird mit „Digitalisierung“ adressiert und die SAP-Konzentration sollte auch nicht schaden.