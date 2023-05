DAR GLOBAL ZEICHNET TOP-AGENTEN AUS, DIE DEN IMMOBILIENSEKTOR IN DUBAI VORANTREIBEN

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Dar Global, der führende Entwickler von Luxusimmobilien, feierte kürzlich den Höhepunkt der Verkaufsexzellenz bei der mit Spannung erwarteten Dar Global Agent Awards; die Veranstaltung brachte Top-Agenturen und ihre Star-Agenten zusammen, um ihren hervorragenden Beitrag dazu zu würdigen, Dubai-Immobilien in das globale Rampenlicht zu bringen. Die Auszeichnungen würdigen den unvergleichlichen Service und die Hingabe, die diese Makler ihren Kunden bieten, sowie ihre unübertroffene Repräsentation der Immobilienszene in Dubai und ihrer Entwickler.Die Auszeichnungen, darunter Top-Performing-Agenturen und Aufstrebender Stern in internationalen Märkten, bestätigen die außergewöhnlichen Leistungen, die kundenorientierten Strategien und das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen. OCTA Properties ging als Sieger hervor, gewann den Titel Bestes Agentenmanagement-Unternehmen und setzte den Goldstandard im Maklermanagement.Bei der Veranstaltung wurden mehrere Gewinner in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet: Elysian Real Estate, Metropolitan Premium Properties, Mira Real Estate, Provident Real Estate, Aeon & Trisle Real Estate, H&S Real Estate,Gold Vento Real Estate, Eva Real Estate, Haus & Haus Real Estate und Eminence Real Estate wurden als die leistungsstärksten Agenturen der VAE geehrt. Die Auszeichnung für die Top-Performing-Agentur auf dem chinesischen Markt ging an Houseland Properties und Huaxia Real Estate Broker. Springfield Real Estate wurde als Künftige Agentur des Jahres ausgezeichnet. Und schließlich wurde Property ShopInvestment als Aufstrebender Stern in internationalen Märkten hervorgehoben.Der CEO von Dar Global, Ziad El Chaar, sagte: „Wir freuen uns sehr, die herausragende Leistung unserer Vertriebsmitarbeiter bei den Dar Global Agent Awards zu würdigen. Ihr unermüdlicher Einsatz, ihre Professionalität und ihr Engagement zur Förderung von Dubai und seine Entwicklern sind die treibenden Kräfte hinter unserem Erfolg. Wir haben das Privileg, mit solch außergewöhnlichen Teams zusammenzuarbeiten, die die Erwartungen immer wieder übertreffen und beeindruckende Ergebnisse für unsere Kunden liefern".Informationen zu Dar GlobalDar Global ist der internationale Immobilienzweig von Dar Al Arkan, einem 28 Jahre alten Immobilienentwicklungsunternehmen, das in der gesamten Wertschöpfungskette der Branche tätig ist, wobei innovation und Technologie im Mittelpunkt stehen. Dar Global nutzt seine umfassende Erfahrung und sein Verständnis der Branche und konzentriert sich auf die Entwicklung elegant gestalteter Residenzen für den Zweit- und Ferienwohnungsmarkt an zentralen Standorten im Nahen Osten und in Europa. Mit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Katar, Oman, Bosnien, dem Vereinigten Königreich (UK) und Spanien baut das Unternehmen sein Portfolio weltweit schnell aus. Zu den bekanntesten Projekten gehören der Urban Oasis Tower in Zusammenarbeit mit Missoni, der Da Vinci Tower mit Innenausstattung von Pagani, die Les Vagues Residences von Elie Saab und die W Residences Dubai — Downtown. Dar Global hat auch Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Großbritannien und Spanien, um sein globales Projektportfolio zu verwalten und seine internationale Kundschaft zu bedienen. www.DarGlobal.co.uk (http://www.darglobal.co.uk/)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2086321/Dar_Global_Awards.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2086322/Dar_Global_CEO.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2086323/OCTA_Properties.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-global-zeichnet-top-agenten-aus-die-den-immobiliensektor-in-dubai-vorantreiben-301835645.htmlPressekontakt:Nora Feidi,BCW,Nora.Feidi@bcw-global.com,+971501441243Original-Content von: Dar Global, übermittelt durch news aktuell