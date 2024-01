D4t ist zurück!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in der Anlegerstimmung widerspiegelt. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung und führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie von Celebrus. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Celebrus-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Celebrus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10 und ein Wert für den RSI25 von 25, was zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analysteneinschätzung für Celebrus ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder schlechten Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Celebrus liegt bei 330 GBP, was auf eine positive Kursentwicklung hindeutet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Celebrus weisen auf eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung hin, was zu einer neutralen Einstufung in diesem Punkt führt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine positive Stimmungslage und eine gute Einstufung für die Aktie von Celebrus.