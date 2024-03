D4t-Anleger wird’s freuen!

Celebrus-Aktie: Fundamentale, Sentiment- und technische Analyse im Überblick

Die Celebrus-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,3 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,44 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Celebrus. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Celebrus derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vollständig vernachlässigt wird.

Unter Berücksichtigung der Branchenvergleichs zeigt sich, dass die Celebrus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,48 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -30,96 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse hingegen zeigt, dass der aktuelle Kurs der Celebrus-Aktie von 225 GBP mit einer Entfernung von +1542,34 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, wird ein "Gut"-Signal wahrgenommen, da der Abstand +355,28 Prozent beträgt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Celebrus-Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet gilt, während die Sentiment-Analyse neutral ausfällt. Die Performance im Branchenvergleich wird jedoch als schlecht bewertet. Auf der Basis der technischen Analyse wird der Kurs hingegen als gut bewertet, was ein gemischtes Bild der Aktie ergibt.